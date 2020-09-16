Macaristan'da 'Annemin Yarası' filminin gösterimi yapıldı

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, Urania Ulusal Film Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, YEE'nin desteğiyle bir Türk filminin Macaristan'da gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Macar Küratör Ivan Forgac'ın, Türk Dünyası Sinemacılar Birliği, YEE ve NKA'nın desteği ile Türk halklarına ait filmlerin gösterimini üstlendiğini kaydeden Abdikoğlu, gösterimi yapılan ''Annemin Yarası'' filminin ise Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.