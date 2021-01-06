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Haber Giriş: 06.01.2021 - 08:15 | Son Güncelleme:

Leman Sam: İkisi de kötü roldeler

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Leman Sam: İkisi de kötü roldeler
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Leman Sam, önceki gün Cihangir’deydi. Market alışverişi sonrası evine dönerken görüntülenen sanatçı, soruları yanıtladı.

Pandemi nedeniyle kuaföre gidemediğini ifade eden Sam, uzayan saçlarıyla dikkat çekti. Sanatçı, “Virüs nedeniyle kuaföre gidemiyorum. Saçlarım çok uzadı, biraz bakımsız” dedi.

Leman Sam: İkisi de kötü roldeler

Kızı Şevval Sam ve “Sadakatsiz” dizisinde oynayan torunu Tarık Emir Tekin’in oyunculukları hakkında da konuşan Leman Sam, “Diyorum ki kızım oyuncu, torunum oyuncu... İkisi de kötü roldeler. Oyunculuğu en iyi gösteren şeydir ters roller. Tarık bizim çocuğumuz diye değil onu çok başarılı buluyorum” diye konuştu.
Leman Sam: İkisi de kötü roldeler


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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