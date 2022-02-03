Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? İşte Kolonya Cumhuriyeti'nin oyuncuları ve konusu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
İlçe sular altında: Çok sayıda araç suya gömüldüİlçe sular altında: Çok sayıda araç suya gömüldü#Sağanak
53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...#Charles Manson
Fenerbahçeden dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi Yola çıktı... Herkes Gedsonu konuşurken bomba..Fenerbahçe'den dünyaları istemişti, Süper Lig ekibi bitirdi! Yola çıktı... Herkes Gedson'u konuşurken bomba..#Luiz Adriano
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ABD liderliğindeki koalisyondan Suriyede operasyonABD liderliğindeki koalisyondan Suriye'de operasyon#ABD
Bakan Nebatiden Japon medyasına enflasyon ve kur mesajıBakan Nebati'den Japon medyasına enflasyon ve kur mesajı#Nureddin Nebati
Büyük skandal tepetaklak etti Facebooktan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...Büyük skandal tepetaklak etti! Facebook'tan sonra İsveçli dev şirket de açıkladı...#Spotify
Dünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecekDünyanın en zengini istedi... Tarihi köprü sökülecek!#Jeff Bezos
Çernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdiÇernobil alarmı... Ukrayna 8 bin asker daha gönderdi!#Ukrayna
Dikkat çeken açıklamalar İşte vakaların düşeceği tarihDikkat çeken açıklamalar! İşte vakaların düşeceği tarih#Koronavirüs
İstanbulda sahte rehberin tepki çeken tanıtımıİstanbul'da sahte rehberin tepki çeken tanıtımı#Istanbul
10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti Ben namussuz değilim10 yaşında sahne aldı, Madonna ile dans etti! 'Ben namussuz değilim'#Oryantal Didem Kınalı
Meteorolojiden yeni uyarı İl il sıralandıMeteoroloji'den yeni uyarı! İl il sıralandı#Meteoroloji
Galatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildiGalatasaray tişörtüyle paylaşım yapınca takımdan gönderildi!#Galatasaray
Yeni patronu böyle karşıladılarYeni patronu böyle karşıladılar#Kate Middleton
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? İşte Kolonya Cumhuriyeti'nin oyuncuları ve konusu

#Kolonya Cumhuriyeti#Film#Konu
Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne İşte Kolonya Cumhuriyetinin oyuncuları ve konusu

5 bin nüfuslu bir beldenin ülkeye dönüşüp Amerika’yla savaşa girmesini konu alan Kolonya Cumhuriyeti filmi 2017'de vizyona girmişti. Başrollerini Çağlar Çorumlu ve Büşra Pekin’in paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda komedinin renkli isimleri Mahir İpek, Uğur Bilgin ve Ersin Korkut da yer alıyor. Peki, Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne?

Haberin Devamı

Dedemim Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi Murat Kepez'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Mahir İpek, Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Patrycja Widlak, Büşra Pekin, Pınar Tanrıverdi ve Abdullah Kasapoğlu yer alıyor. İşte, Kolonya Cumhuriyeti'nin genel konusu...

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Mengen bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kolonya Cumhuriyeti#Film#Konu

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan