Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne? İşte Kolonya Cumhuriyeti'nin oyuncuları ve konusu

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Dedemim Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi Murat Kepez'in yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Ersin Korkut, Mahir İpek, Çağlar Çorumlu, Uğur Bilgin, Patrycja Widlak, Büşra Pekin, Pınar Tanrıverdi ve Abdullah Kasapoğlu yer alıyor. İşte, Kolonya Cumhuriyeti'nin genel konusu...

Filmde il olma yolundaki küçük bir beldede başkanlık seçimlerine aday olan Çağlar Çorumlu’nun canlandırdığı Peker Mengen, beldeye gelen başbakanı karşılama töreninin kontrolünü kaybeder ve Amerika ile savaşa girer. Ülke sınırlarından atılan 5000 nüfuslu beldede yeni bir cumhuriyet kurmak zorunda kalan Peker Mengen bir yandan Amerika ile uğraşırken bir yandan da yeni bir ülke kurmanın zorluklarını tadıyor ve bu uğurda bir uzaylıdan bile yardım alıyor.