MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKöksal Ekinci'nin ilk albümü müzikseverlerle buluşuyor
GeriKeyif Köksal Ekinci'nin ilk albümü müzikseverlerle buluşuyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 09.06.2020 - 15:51,Son Güncelleme:

Köksal Ekinci'nin ilk albümü müzikseverlerle buluşuyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köksal Ekinci'nin ilk albümü müzikseverlerle buluşuyor
Abone Olgoogle-news

Müzisyen Köksal Ekinci'nin ilk albümü Güneş’in Kalbi müzikseverlerle buluşuyor.

Ekincinin, "Astro-müzik" olarak tanımladığı parçalarını bir araya getiren albümde hem elektronik hem de pop türünde parçalar yer alıyor.

Organik elektronik türünde parçalar yapan sanatçı, nisan ve mayıs aylarında “Venüs” ve “Ay’ın Nefesi” adlı parçalarını yayınladı. “Güneş’in Kalbi” albümü de gezegenleri ve yıldızları konu alan üçlemenin, sanatçının kendi deyimiyle İlk Bahar döneminin tamamlanması.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle