Köksal Ekinci'nin ilk albümü müzikseverlerle buluşuyor

Ekincinin, "Astro-müzik" olarak tanımladığı parçalarını bir araya getiren albümde hem elektronik hem de pop türünde parçalar yer alıyor.

Organik elektronik türünde parçalar yapan sanatçı, nisan ve mayıs aylarında “Venüs” ve “Ay’ın Nefesi” adlı parçalarını yayınladı. “Güneş’in Kalbi” albümü de gezegenleri ve yıldızları konu alan üçlemenin, sanatçının kendi deyimiyle İlk Bahar döneminin tamamlanması.