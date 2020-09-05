Kitaba özel sanal otel

Churm, bu yeni eseriyle birlikte kitaba özel tasarladığı “Hotel 21” adlı sanal oteli de ziyarete açacak. “Bitti Dediğin Anda Kaderin Yeniden Yazılır” adlı romanda yer alan mekanlar, sanal ortamda canlanacak. 5 odadan oluşan “Hotel 21”de kalış süresi, 21 gün olarak planlandı. “Düşün, değiş, dönüş” adlı 3D atölye çalışmalarının yer alacağı “Hotel 21”de Ege mutfağı ve konser gibi farklı etkinlikler de olacak.





