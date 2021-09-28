Kısa film yarışmasının kanaat önderi usta sinemacı Agnieszka Holland

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Toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla 2016’da başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması, “Yeni Dünyada Yeni Meslekler”. Yarışmanın bu yılki kanaat önderi Agnieszka Holland video mesajında genç sinemacılara şunları söyledi: “Pandemi bize işlerimizde farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğunu, farklı şeylerin daha önemli olduğunu gösterdi. Sahip olmanın daha önemsiz olduğunu, asıl önemsememiz gerekenlerin: insanlar, gezegenimiz ve hayvanlar olduğunu hepimize öğretti.”

Polonya sinemasının en önemli isimlerinden birini ağırlayan Kısa Film Yarışması Sanat Yönetmeni Zeynep Atakan da “Agnieszka Holland, yaşadığımız çağın 'yaşsız ve zamansız' bir bilge kişisi. Geçmiş ile gelecek arasında dünyanın değişen yaşam koşullarında,her durumda üretmeye ve vizyon katmaya devam ediyor. Geleceğin meslekleri için kanaat önderinin kim olacağı konusunu düşünürken, geçmişi ve yaşananları bilen ve üretmeye devam eden biri olması fikri çok önemliydi. O nedenle Agnieszka Holland’ın bu yılki temamızın kanaat önderi olmasının yarışmaya katılacak sinemacılar için çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

ÖDÜLLÜ SİNEMACI

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Prag'daki ünlü film okulu FAMU'dan mezun olduktan sonra film kariyerine başlayan Agnieszka Holland, 1978 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi “Provincial Actors” ile 1980 senesinde Cannes Film Festivali’nde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü kazandı. Genellikle politik ve/veya Polonya ile ilgili temalarda filmler yapan Polonyalı yönetmen, 1985 senesinde “Angry Harvest” ile “Yabancı Dilde En İyi Film” dalında Akademi Ödülleri adaylığı kazandı. 1990’da yönettiği “Europa Europa” filmi ile Altın Küre ödülünün sahibi oldu ve bu filmle Akademi Ödülleri’ne ikinci adaylığını “En İyi Senaryo” dalında kazanmış oldu. Akademi Ödülleri’ne üçüncü adaylığını ise 2011 senesinde “In Darkness” filmiyle kazandı. “Spoor” / “Pokot” isimli filmi, Nobel ödüllü Olga Tokarczuk’un “Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde” isimli romanından uyarlandı ve 2017’de Berlinale’de Gümüş Ayı ödülünün sahibi oldu. Mr. Jones (2017-2018) ve “Charlatan” (2018-2019) filmlerinin prömiyerleri Berlinale’de gerçekleşti.

Senarist olarak, yakın arkadaşı Krzysztof Kieslowski ile onun beğenilen üçlemesi "Üç Renk"in (1993) senaryosunda iş birliği yaptı ve uzun zamandır arkadaşı ve akıl hocası olan Andrzej Wajda için birkaç senaryo yazdı. Seçildiği Aralık 2020’den bu yana Avrupa Film Akademisi Başkanlığını yürütmekte olan Holland, ayrıca televizyon ve dijital platformlar için yapılan birçok projede yapımcı ve/veya yönetmen olarak yer aldı. Agnieszka Holland’ın film çalışmaları, inanç ve tasavvuf meseleleriyle ilgilenen Yahudi ve Katolik köklerini yansıtır. Sık sık; bir çıkış yolu arayan, kendini gerçekleştirmeye çalışan, mutluluğun peşinden koşan ve başarısız olan veya şüpheli bir uzlaşmaya razı olmaya zorlanan insanları tasvir eder ve çalışmaları, insanların kritik durumlarla “ahlaki” olarak nasıl başa çıktığı sorusunu ortaya koyar.

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SON BAŞVURU 19 KASIM'DA

Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması için başvurular 19 Kasım 2021’e kadar devam edecek. Yarışmaya başvuracak eserlerin en fazla 5 dakika uzunluğunda olması ve yeni meslekler konusunu ele alması gerekiyor. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak.

Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (eser sahibi) ve / veya yapımcısından en az birisinin T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Bir kişinin birden fazla eser ile başvurabileceği yarışmaya daha önce herhangi bir yerde gösterilmemiş ve ödül almamış eserler kabul edilecek. Eser sahiplerinin bugüne kadar çekmiş olduğu herhangi bir uzun metraj filmi bulunmaması gerekiyor.

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Yeni dünya düzeninde dijitalleşme ve yapay zeka ile birlikte gelen yeni mesleklerin ve kaybolacak iş kollarının hayatımızdaki etkilerini ve bu konuda yapılması gerekenleri en iyi şekilde sunan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 25 bin TL, ikincisine 20 bin TL, üçüncüsüne 15 bin TL ödül verilecek.