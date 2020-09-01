Karadağ’dan dövme sanatı

Karadağ, hazırladığı masal kitabı için yaptığı çizimleri de dövme sanatına uyarladı. “İnsanlara hayallerindeki masalsı tasarımı yapmak ve onların hayatı boyunca bunu bedeninde taşıması mutluluk verici” diyen Karadağ, çalışmalarında doğa ve hayvan sevgisini işliyor. Genç ressam, “Doğaya ne kadar bağımlı olursak o kadar özgür bireyler olacağız” diyor.





