Kapadokya atlıları
Moda etkinliği Dosso Dossi Fashion Show’un dijital platformda yayınlanacak 2021 sonbahar-kış defilesinin çekimleri geçtiğimiz günlerde Kapadokya’da yapıldı.
Çekimlerde aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 30 manken görev aldı. Mankenlere yörenin meşhur atları eşlik etti. “Güzel atlar diyarı” olarak da bilinen Kapadokya’da bulundukları için çok mutlu olduklarını belirten mankenlerden Özge Ulusoy ve Jessica May, çekim aralarını fırsata çevirdi. İki manken, çok sevdiklerini söyledikleri atlarla yakından ilgilendi. İkili, yorgunluk atmak için Peri Bacaları’nın etrafını atlarla dolaştı.