Kahtalı Mıçe'den "Evde kal Türkiye" çağrısı

İşte Kahtalı Mıçe'nin sözleri:

Güzel insanlar, biliyorsunuz dünyanın her yerinde kötü bir virüs ile karşı karşıyayız.

Herkes evinde kalsın, aralıklı oturun. İnsanoğlu bir kere dünyaya gelir, bir daha da gelmez. Bu hastalık yüzünden cenazelerimize bile sahip çıkamıyoruz... İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız...



