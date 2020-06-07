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Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Kadınlarımız çiçektir

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Kadınlarımız çiçektir
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’’Kadına Şiddete Hayır’’ demek için yazdığı ’Kadınsız Bir Dünya Yaşanmaz Olur’ isimli şiirine klip klip çeken şair Abdurrahman Delen'in şiiri ve klibi dijital mecralarda, sosyal medyada ve radyolarda büyük ilgi gördü.

TV 8,5'ta "Kadın Demek" isimli programı hazırlayan ve sunan Abdurrahman Delen'in projesine birçok ünlü isim destek verdi ve klipte gerçek hayatta şiddete maruz kalmış kadınlar da yer aldı.

Bu ilgiden oldukça memnun olan şair Abdurrahman Delen "Kadına şiddete 'dur' demek için elimden ne geliyorsa yapacağım, Kadınlarımız çiçektir lütfen çiçekleri soldurmayalım" dedi.

 

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