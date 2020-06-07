TV 8,5'ta "Kadın Demek" isimli programı hazırlayan ve sunan Abdurrahman Delen'in projesine birçok ünlü isim destek verdi ve klipte gerçek hayatta şiddete maruz kalmış kadınlar da yer aldı.

Bu ilgiden oldukça memnun olan şair Abdurrahman Delen "Kadına şiddete 'dur' demek için elimden ne geliyorsa yapacağım, Kadınlarımız çiçektir lütfen çiçekleri soldurmayalım" dedi.