Jeff Bridges sosyal medya hesabından duyurdu: Lenf kanseri oldum ama iyi gidiyor

70 yaşındaki aktör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lenf kanseri teşhisi konuldu. Her ne kadar ciddi bir hastalık olsa da kendimi şanslı hissediyorum, çok iyi bir doktor ekibi tedavi ediyor ve süreç iyi gidiyor" dedi.

Bridges, ailesi ve arkadaşlarının kendisine verdiği destek nedeniyle minnettar olduğunu da ekledi. Kendisine iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese de teşekkür etti. Mesajını da takipçilerine ABD başkanlık seçimleri için oy vermeleri gerektiğini söyleyerek bitirdi.

Lenf kanseri tedavisi görmeye başladığını belirten Bridges, tam da hastalık öncesi hem rol aldığı hem de yapımcılarından biri olduğu The Old Man üzerinde çalışıyordu.

Tam yedi kez Oscar adayı olan Jeff Bridges, Crazy Heart adlı filmdeki performansıyla bu heykelciği kazanmıştı.

Jeff Bridges aynı zamanda eşi Susan Geston ile Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 1997'de evlenen çiftin üç tane kızı bulunuyor.