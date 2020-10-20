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Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:31 | Son Güncelleme:

Jeff Bridges sosyal medya hesabından duyurdu: Lenf kanseri oldum ama iyi gidiyor

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Jeff Bridges sosyal medya hesabından duyurdu: Lenf kanseri oldum ama iyi gidiyor
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Ünlü aktör kötü haberi sosyal medyadan duyurdu. Oscar ödüllü aktör Jeff Bridges lenf kanseri olduğunu açıkladı.

70 yaşındaki aktör sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Lenf kanseri teşhisi konuldu. Her ne kadar ciddi bir hastalık olsa da kendimi şanslı hissediyorum, çok iyi bir doktor ekibi tedavi ediyor ve süreç iyi gidiyor" dedi.

Jeff Bridges sosyal medya hesabından duyurdu: Lenf kanseri oldum ama iyi gidiyor

Bridges, ailesi ve arkadaşlarının kendisine verdiği destek nedeniyle minnettar olduğunu da ekledi. Kendisine iyi dileklerini ve dualarını gönderen herkese de teşekkür etti. Mesajını da takipçilerine ABD başkanlık seçimleri için oy vermeleri gerektiğini söyleyerek bitirdi.

Jeff Bridges sosyal medya hesabından duyurdu: Lenf kanseri oldum ama iyi gidiyor

Lenf kanseri tedavisi görmeye başladığını belirten Bridges, tam da hastalık öncesi hem rol aldığı hem de yapımcılarından biri olduğu The Old Man üzerinde çalışıyordu.

Jeff Bridges sosyal medya hesabından duyurdu: Lenf kanseri oldum ama iyi gidiyor

 Tam yedi kez Oscar adayı olan Jeff Bridges, Crazy Heart adlı filmdeki performansıyla bu heykelciği kazanmıştı.

Jeff Bridges aynı zamanda eşi Susan Geston ile Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor. 1997'de evlenen çiftin üç tane kızı bulunuyor.

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