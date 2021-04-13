Son Güncelleme:
Jason Statham vev eşi Rosie Huntington Whiteley Türkiye’ye aşık oldu!
Dünyaca ünlü model Rosie Huntington Whiteley, 12 milyon takipçili instagram hesabından yaptığı canlı yayında Türkiye’ye olan sevgisini dile getirdi.
Eşi Jason Statham’ın rol aldığı “Fives Eyes”ın çekimleri için Antalya’ya geldiğini belirten ünlü model, oğlu Jack Oscar’ın Aspendos Antik Tiyatrosu’ndaki fotoğrafını paylaşıp şöyle konuştu: “Türkiye’ye âşık olduk. Çok güzel bir ülke.”
Jason Statham, rol aldığı ‘Fives Eyes’ filminin Antalya’daki çekimlerine eşi Rosie Huntington Whiteley ve oğlunu da getirdi.