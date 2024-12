İzmirlilerle buluşacaklar

Haberin Devamı

Didem ve Sinem Balık, 21 Aralık Cumartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, çok dilli ve çok kültürlü repertuarlarıyla İzmirli müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Opera sahnelerinin İzmirli yıldızları Balık kardeşler, yeni yıl heyecanına uygun nostaljik bir yolculukla başlayan modern ve klasik müziği harmanladıkları repertuarlarıyla sahne alacaklar.

Avrupa Parlamentosu, New York, Birleşmiş Milletler, Viyana Hofburg Sarayı ve Rathaus Meydanı gibi prestijli etkinliklerde sahne alan ve Türkiye’yi Opera sanatında gururla temsil eden Didem ve Sinem Balık kardeşler, İzmir’e olan sevgilerini ve heyecanlarını her zaman dile getiriyorlar.



Yurt dışında yaptıkları konserlerin yanı sıra, basının da ilgisini çeken etkinlikler arasında Cumhuriyet Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'nda “Atamız çağırdı geldik” diyerek verdikleri mini konser ve İstanbul İtalyan Sarayı'nda Uluslararası bir etkinlikte görev almaları yer alıyor. Bu özel etkinliklerdeki sahne performansları ve gösterdikleri sanatsal başarılarıyla büyük takdir toplayan İzmir’in gururu Didem ve Sinem Balık, yoğun programlarının içine her zaman İzmir’i dahil ederek İzmirlilerle buluşuyorlar.

21 Aralık'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde verecekleri bu özel konser öncesi İzmirlilere hem sevgilerini hem heyecanlarını gönderdiklerini söyleyen ünlü Opera Sanatçıları; “Bu özel konser, İzmir’in kalbinde gerçekleşecek ve Mazi, La Cumparsita, Hernando’s Hideaway, Por una Cabesa gibi tangoların yanı sıra My Heart Belongs to Daddy, Evita gibi Broadway müzikallerini, Tombe la Neige, Sessiz Gemi, Anlamazdın gibi evergreen şarkılarla izleyicilere çok özel bir repertuar sunacağız. Konser, Carmen operasından derlenmiş en güzel aryalarla son bulacak. Sahnede her adımda büyüleyici bir atmosfer yaratmak istiyoruz, farklı dil ve kültürlerden şarkılarla dinleyicilerimize unutulmaz bir yeni yıl ve Noel konseri yaşatmak istiyoruz” dediler.

Sürpriz Çekilişle Sahneye Çıkma Fırsatı

İzmir konserinde bir yılbaşı sürprizi de hazırlayan Opera İkizleri Didem ve Sinem Balık, izleyiciler arasında sürpriz bir çekiliş planlıyor. Çekilişi kazanan şanslı 2 izleyici, dünyaca ünlü Opera sanatçıları Balık kardeşler ile sahnede şarkı söyleme fırsatı yakalayacaklar.