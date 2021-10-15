İşte Türkiye’nin yeni mankenleri...34. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

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Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Gece Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İshak Akbay’ın şarkılarıyla renklendi.

BARTU DİLMENBARTU DİLMEN

Memleket: Bursa

Yaş: 24

Boy: 1.86

Kilo: 77

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu

Yabancı dil: İngilizce

OĞULŞAT GAGŞALOVA

Memleket: Türkmenistan

Yaş: 22

Boy: 1.82

Kilo: 53

Eğitim: Lise mezunu

Yabancı dil: İngilizce