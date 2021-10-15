İşte Türkiye’nin yeni mankenleri...34. Best Model Türkiye birincileri belli oldu

Yarışmada Oğulşat Gagşalova ve Bartu Dilmen birinci seçildi. Pamir Su Mutlu ve Mecit Yılmaz ikinci, Nazlıcan Erdem ile Ender Çağır da üçüncü oldu. Gece Cerem Onurluer, Suat Suna, Hande Kodamanoğlu, Gökçe Kırgız, Ece Gürsel ve İshak Akbay’ın şarkılarıyla renklendi.
BARTU DİLMENBARTU DİLMEN
Memleket: Bursa
Yaş: 24
Boy: 1.86
Kilo: 77
Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu
Yabancı dil: İngilizce
OĞULŞAT GAGŞALOVA
Memleket: Türkmenistan
Yaş: 22
Boy: 1.82
Kilo: 53
Eğitim: Lise mezunu
Yabancı dil: İngilizce