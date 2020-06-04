İstanbul Modern çocuklara özel "Geri Dönüşüm Dostları" projesi

Çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlerinde evlerindeki plastik başta olmak üzere birçok kullanılmayan nesneyle oyuncak karakterler tasarlamaya çağıran projeye Türkiye'nin dört bir yanından 500'ün üzerinde çocuk katıldı.



İstanbul Modern'in insan ve doğa arasındaki ilişkiye dikkat çeken geçmiş sergileri ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 2019'da düzenlediği, "Yedinci Kıta" başlıklı 16. İstanbul Bienali'nden esinlenen proje kapsamında Koray Ariş, Antonio Cosentino, İsmet Değirmenci, Nermin Er, Murat Germen, Mustafa Horasan, Çağrı Küçüksayraç, Başar Muluk, Ardan Özmenoğlu, Burcu Perçin, Seçkin Pirim ve Ekin Saçlıoğlu'nun atık malzemelerle yaptıkları sanat yapıtları çocuklara ilham verdi.



Etkinliğe katılmak isteyen çocuklar pet şişe, kullanılmış pipet, kutu, karton, poşet, boş şampuan şişesi, sakız veya süt kutusu, yumurta kapları, tuvalet kağıdı veya kağıt havlu ruloları gibi evlerindeki atık malzemeleri kullandı. Çocukların proje kapsamındaki çalışmaları 14 Haziran'a kadar müzenin web sitesinde sergilenecek.



Daha önce de "Gökkuşağı ile Sanata Sarıl" etkinliğini gerçekleştiren İstanbul Modern'in, üç farklı projesine katılan çocuklar, dijital ortamda "Sanata Sarıl Katılım Belgesi"ne hak kazanacak.



