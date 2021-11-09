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İsmail Türüt'ün yeğeni Rize'de inşaattan düşerek hayatını kaybetti

#İsmail Türüt#Aşkın Dışkaya#Rize
İsmail Türütün yeğeni Rizede inşaattan düşerek hayatını kaybetti

Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya yaşamını yitirdi.

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RİZE (AA) - Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Dışkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından defnedilmek üzere Ordu'nun Çatalpınar ilçesine gönderildi.
İnşaat sahibi N.K'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin." ifadelerini kullandı.

İsmail Türütün yeğeni Rizede inşaattan düşerek hayatını kaybetti

 

 

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#İsmail Türüt#Aşkın Dışkaya#Rize

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