İngiliz yönetmen Alan Parker hayata veda etti

“Bugsy Malone”dan, “Evita”ya, tartışmalı “Midnight Express”ten “The Road to Wellville"e kadar uzanan birçok önemli filme imza atan 76 yaşındaki İngiliz yönetmen Alan Parker hayatını kaybetti. İngiliz Film Enstitüsü, Parker’ın ölümünü cuma günü doğruladı ve uzun bir hastalık sürecinden sonra vefat ettiğini duyurdu.

Parker, en iyi yönetmen kategorisinde 1978 yapımı “Midnight Express” ve 1988 yapımı “Mississippi Burning” filmleri için iki kez Oscar adayı oldu.

Parker, dramadan müzikale, gerilimden politikaya birçok türde film çekti. Diğer önemli filmleri arasında müzikaller de önemli yer tutuyor. Bunlar arasında; “Bugsy Malone”, “Fame”, “Pink Floyd the Wall”, “The Commitments” ve “Evita” yer alıyor.

Parker’ın ilk uzun metrajlı filmi 1976 yapımı “Bugsy Malone” oldu ve harika bir ilk filmle adından söz ettirmeyi başardı. Film, buhran döneminde geçen bir gangster müzikaliydi. Mermi yerine, tabancalar krem ​​şanti püskürtüyordu. O dönem bütün sıkı eleştirileri kazanmış ve daha ilk filmden dikkat edilmesi gereken yönetmenler arasına girmişti.

Parker'ın en önemli filmlerinden olan Midnight Express, büyük tartışmalara neden oldu. Kötü hapishane kuralları ve şiddetin anlatıldığı film, Türkiye'de bir hapishane olarak tanımlandı ve elbette ülkemizde büyük tepkilere neden oldu. Üzerinden 40 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, bu film yüzünden ülkemizde kendisine sitem eden insanlar hala bulunmaktaydı.