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Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

#Nic Cupac#Harrison Ford#Indiana Jones 5
Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

Tüm dünya Rust filminin setinde yaşanan trajediyi konuşurken bir başka filmin setinden de acı haber geldi. Harrison Ford'un başrolünü üstlendiği Indiana Jones 5 filminin montaj yönetmeni Nic Cupac ölü bulundu.

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Fas'ın Fes kentinde süren çekimlerde, kamera arkasında çalışan 100 kişiden biri olan 54 yaşındaki Cupac'ın cansız bedeni kaldığı otel odasında bulundu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.

Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.

 

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#Nic Cupac#Harrison Ford#Indiana Jones 5

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