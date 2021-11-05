Indiana Jones 5 ekibinden Nic Cupac otel odasında ölü bulundu

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Fas'ın Fes kentinde süren çekimlerde, kamera arkasında çalışan 100 kişiden biri olan 54 yaşındaki Cupac'ın cansız bedeni kaldığı otel odasında bulundu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Cupac'ın doğal nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. Cupac'ın ölümünün filmin hızını da olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Nic Cupac daha önce Jurassic Park, Disney's Cruella, Bridget Jones's Baby, X-Men ve The Da Vinci Code gibi gişe rekorları kıran filmlerin de montaj yönetimini üstlenmişti.

Başrol oyuncusu Harrison Ford'un omzundan yaralanması nedeniyle daha önce sette çekimler durmuştu.