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Haber Giriş: 17.06.2020 - 15:59,Son Güncelleme:

İlyada Destanı'na farklı bir yorum: Kızların Suskunluğu

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İlyada Destanı'na farklı bir yorum: Kızların Suskunluğu
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Guardian gazetesi eleştirmenleri tarafından 21'inci yüzyılın en iyi 100 kitabından biri olarak değerlendirilen Kızların Suskunluğu, Türk okuruyla buluşuyor.

Pat Barker'ın kaleme aldığı kitap, Seda Çıngay Mellor'un çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından okura sunuluyor. Kızların Suskunluğu, 19 Haziran'da kitabevi raflarındaki yerini alacak. 

Barker kitabında örneğine edebiyat dünyasında çok da rastlanmayan bir yöntem deniyor. Troya Savaşı’nı Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan bir kadın olan Briseis’in gözünden anlatıyor ve İlyada destanına yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

İlyada Destanına farklı bir yorum: Kızların Suskunluğu

Kızların Suskunluğu, Pat Barker'ın İlyada ve Odeysseia destanlarını yeniden yorumladığı Ben Kirke ve Akhilleus’un Şarkısı'nın ardından zincirin üçüncü halkası.

 

 

 

 

 

 

 

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