İlyada Destanı'na farklı bir yorum: Kızların Suskunluğu

Pat Barker'ın kaleme aldığı kitap, Seda Çıngay Mellor'un çevirisiyle İthaki Yayınları tarafından okura sunuluyor. Kızların Suskunluğu, 19 Haziran'da kitabevi raflarındaki yerini alacak.

Barker kitabında örneğine edebiyat dünyasında çok da rastlanmayan bir yöntem deniyor. Troya Savaşı’nı Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan bir kadın olan Briseis’in gözünden anlatıyor ve İlyada destanına yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

Kızların Suskunluğu, Pat Barker'ın İlyada ve Odeysseia destanlarını yeniden yorumladığı Ben Kirke ve Akhilleus’un Şarkısı'nın ardından zincirin üçüncü halkası.