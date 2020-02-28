İki usta anıldı

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Barış Manço ve Cem Karaca’nın hayatını konu alan belgesel gösterimiyle başladı. Daha sonra sahneye Barış Manço tarafından 1972 yılında kurulan ve ölümüne dek birlikte çalıştığı Kurtalan Ekspres çıktı. Barış Manço ve Cem Karaca’nın en sevilen şarkılarını seslendiren grup, konukları çaldıkları eserlerle zaman yolculuğuna çıkardı.





