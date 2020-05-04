Hazal Kaya yazı getirdi

Doğum yaptıktan kısa bir süre sonra başlayan corona virüsü salgını yüzünden çok kısa bir süre gündelik hayatın içine girebilen oyuncu Hazal Kaya, bu süre zarfında bebeğiyle çok daha fazla ilgilenme fırsatı buldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve katıldığı sosyal medya röportajları ile sevenleriyle bağını koparmayan Kaya, annelikten vakit bulduğu aralarda dikkat çekici paylaşımlara imza atıyor.

Güzel oyuncu hesabından yaptığı son paylaşımda kötü geçen bir günün ardından moral bulmak adına yazlık kıyafetlerini üzerine giydi ve çektiği selfie'yi de takipçileriyle paylaştı.

Kaya, paylaşımına şu satırları yazdı: “Niyeyse çok kötü hissettiğim bir günün gecesi yazı getireyim dedim, yeter!”





