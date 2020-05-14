MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHayat 2 aylık oldu
GeriKeyif Hayat 2 aylık oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:05,Son Güncelleme:

Hayat 2 aylık oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hayat 2 aylık oldu
Abone Olgoogle-news

Feride Çetin önceki gün kızı Hayat ile güzel havanın keyfini çıkardı.

Çetin, kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, “2 ay sonra ilk kez yürüdük, toprağa ve denize teşekkür ettik. Dünya pandemiyle uğraşırken bu minikle biz birbirimizi keşfediyor ve derin aşk yaşıyorduk. Bugün ikinci ayımızı dolduruşumuzu kutluyoruz. Teşekkürler Hayat, bana kötü anlara takılmamayı ve zamanı mutlu anlarda durdurmayı öğrettiğin için” açıklamasını yaptı. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle