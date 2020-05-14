Hayat 2 aylık oldu

Çetin, kızıyla çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, “2 ay sonra ilk kez yürüdük, toprağa ve denize teşekkür ettik. Dünya pandemiyle uğraşırken bu minikle biz birbirimizi keşfediyor ve derin aşk yaşıyorduk. Bugün ikinci ayımızı dolduruşumuzu kutluyoruz. Teşekkürler Hayat, bana kötü anlara takılmamayı ve zamanı mutlu anlarda durdurmayı öğrettiğin için” açıklamasını yaptı.