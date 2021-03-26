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Haber Giriş: 26.03.2021 - 08:27 | Son Güncelleme:

Hatice: Anne olmayı çok istiyorum

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Hatice: Anne olmayı çok istiyorum

Şarkıcı Hatice, Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunduğu “Hayatın Rengi” programına konuk oldu.

Nişanlısı Ali Kemal Sarı ile ilişkisini anlatan Hatice, anne olmayı çok istediğini ifade ederek hamile olabileceğinin de sinyallerini verdi: “Anne olmayı çok istiyorum.

Hatice: Anne olmayı çok istiyorum

Hayatımda verdiğim en doğru karar Ali Kemal’le beraber olmak. Ondan öncesini hiç saymıyorum. Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor, karnımda bir şişkinlik hali var ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikâhıyla evlenirim.”

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