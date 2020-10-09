Harbiye’de Zengin Mutfağı

Şen’in yanı sıra Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç oyuncuların da rol aldığı oyun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Sahnede Bir Hayat” etkinliği kapsamında sahnelenecek. Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını konu alan, Vasıf Öngören imzası taşıyan “Zengin Mutfağı”nın yönetmenliğini Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal üstleniyor.





