Haldun Dormen müjdeyi verdi: Yeni müzikalde Azra Akın ve Neco da var

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93 yaşındaki oyuncu, bir süre önce perdelerini kapatan Dormen Tiyatrosu hakkındaki soru üzerine şöyle konuştu:

“Tiyatronun kapanmasına ben karar verdiğim için o kadar üzülemedim. Ama dostlarım ve oyuncular perişan oldu. Oyuncularımı selamladım, seyirciyi selamladım. Uzun bir süre de tiyatro yapmadım.”

Dormen, yeni bir müzikal hazırlığında olduğunu da açıkladı: “Cengizhan’la beraber bir müzikal yazdık, onu yapmaya çalışıyoruz. Bana rejisi düşüyor. Azra Akın var içinde, Neco var. Harika bir kadroya sahip, inşallah olur.”