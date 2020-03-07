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Haber Giriş: 07.03.2020 - 10:29,Son Güncelleme:/

Hababam uçağı

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Hababam uçağı
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Rıfat Ilgaz’ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Hababam Sınıfı”nın yeni filminin fragmanı yayınlandı.

Hann’ın yapımcılığını üstlendiği “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları”, 3 Nisan’da sinemaseverlerle buluşacak. “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları”nın 250 kişiden oluşan kadrosu için özel bir yolcu uçağı kiraladı. Film, 500 kişilik figüran kadrosuyla da dikkat çekti. 500 figüran için Kıbrıs’ın çeşitli bölgelerinden otobüs seferleri düzenlendi. “Hababam Sınıfı Yaz Oyunları”nın kadrosunda Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya ve Öykü Çelik yer alıyor.

Hababam uçağı

Hababam uçağı


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