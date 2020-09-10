Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede çekildi? İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor'un oyuncuları

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi usta isimlerin başrolünde yer aldığı serinin en beğenilen filmlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor, Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı'nda çekildi. Halit Akçatepe' nin oynadığı son Hababam Sınıfı filminde, Tarık Akan da yer almıyor. İşte, filmin konusuna ilişkin ayrıntılar...

Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır. Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir. Hababamdakilerin aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, vazgeçemeyeceği doğruları vardır.