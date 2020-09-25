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Haber Giriş: 25.09.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Gücünü doğadan alan film: Kovan

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Gücünü doğadan alan film: Kovan
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Pandemi sırasında vizyona giren ilk Türk filmi “Kovan”ın özel gösterimi önceki gün gerçekleşti. Meryem Uzerli’nin başrolünde yer aldığı yapım, insan ve doğa ilişkisini anlatıyor.

Meryem Uzerli’nin başrolü Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu ile paylaştığı “Kovan” filmi için önceki gün Kanyon AVM’de özel bir gösterim gerçekleşti.

Uluslararası festivallerden ödülle dönen film, Almanya’dan gelip Artvin’de arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan bir kadının öyküsünü anlatıyor.

Yönetmen Eylem Kaftan, “Kovan, tehdit altında olan doğal kaynaklarımızın modern insana direnmesini anlatan bir çevre filmi. İnsanın doğanın dengesini bozmasının nasıl ölümcül sonuçlar doğuracağını 2020 yılı pandemi süreciyle hatırladık” dedi.
“Kovan”, yaklaşık 200 salonda seyirci ile buluşacak.


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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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