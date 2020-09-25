Gücünü doğadan alan film: Kovan

Meryem Uzerli’nin başrolü Feyyaz Duman, Hakan Karsak ve Burcu Salihoğlu ile paylaştığı “Kovan” filmi için önceki gün Kanyon AVM’de özel bir gösterim gerçekleşti.



Uluslararası festivallerden ödülle dönen film, Almanya’dan gelip Artvin’de arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan bir kadının öyküsünü anlatıyor.



Yönetmen Eylem Kaftan, “Kovan, tehdit altında olan doğal kaynaklarımızın modern insana direnmesini anlatan bir çevre filmi. İnsanın doğanın dengesini bozmasının nasıl ölümcül sonuçlar doğuracağını 2020 yılı pandemi süreciyle hatırladık” dedi.

“Kovan”, yaklaşık 200 salonda seyirci ile buluşacak.





