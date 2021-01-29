Görüntülü aramayla çiçek siparişi

Üç ay önce komedyen Cem Yılmaz ile olan birlikteliğini noktalayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam şoförünü Etiler’deki bir çiçek dükkanına gönderdi.





Şoförü çiçekçi dükkanındayken, Sarıkaya’yı görüntülü aradı. Sarıkaya beğendiği çiçeği seçtikten sonra şoförü çiçeği alıp yola koyuldu. Oyuncunun çiçeği kimin için aldığı ise merak konusu.