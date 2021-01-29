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Haber Giriş: 29.01.2021 - 08:39 | Son Güncelleme:

Görüntülü aramayla çiçek siparişi

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Görüntülü aramayla çiçek siparişi
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Serenay Sarıkaya, önceki akşam görüntülü arama ile çiçek satın aldı. Sarıkaya, dükkana giden şoförüyle görüntülü görüşerek beğendiği çiçeği seçti.

Üç ay önce komedyen Cem Yılmaz ile olan birlikteliğini noktalayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam şoförünü Etiler’deki bir çiçek dükkanına gönderdi.

Görüntülü aramayla çiçek siparişi


Şoförü çiçekçi dükkanındayken, Sarıkaya’yı görüntülü aradı. Sarıkaya beğendiği çiçeği seçtikten sonra şoförü çiçeği alıp yola koyuldu. Oyuncunun çiçeği kimin için aldığı ise merak konusu.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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