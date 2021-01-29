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Görüntülü aramayla çiçek siparişi
Serenay Sarıkaya, önceki akşam görüntülü arama ile çiçek satın aldı. Sarıkaya, dükkana giden şoförüyle görüntülü görüşerek beğendiği çiçeği seçti.
Üç ay önce komedyen Cem Yılmaz ile olan birlikteliğini noktalayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam şoförünü Etiler’deki bir çiçek dükkanına gönderdi.
Şoförü çiçekçi dükkanındayken, Sarıkaya’yı görüntülü aradı. Sarıkaya beğendiği çiçeği seçtikten sonra şoförü çiçeği alıp yola koyuldu. Oyuncunun çiçeği kimin için aldığı ise merak konusu.
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