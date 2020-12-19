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Haber Giriş: 19.12.2020 - 12:41 | Son Güncelleme:

Gizem Güneş: Yalnız yaşamak beni olgunlaştırdı

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Gizem Güneş: Yalnız yaşamak beni olgunlaştırdı
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Ünlü oyuncu Gizem Güneş önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Genç oyuncu, dizi çekimleri yüzünden 4 aydır İstanbul’a gelmediğini söyledi:

“Ailemi görmeye İstanbul’a geldim. Dizinin çekildiği Ordu’da kedimle birlikte yaşıyorum. İlk defa ailemden uzaktayım. Bu da beni olgunlaştırdı. Yalnız yaşamayı öğrendim.”

Gizem Güneş: Yalnız yaşamak beni olgunlaştırdı

Fransızca öğretmeni de olan Güneş, en büyük hayalinin Fransız, Türk ortak yapımı bir işte oynamak olduğunu dile getirdi.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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