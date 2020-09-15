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Haber Giriş: 15.09.2020 - 11:28 | Son Güncelleme:

“Gelincik” Altın Portakal’a gidiyor

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“Gelincik” Altın Portakal’a gidiyor
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Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın başrolde olduğu “Gelincik” filmi 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek. Film, 3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde Ulusal Film Yarışması seçkisinde yer alacak.

Orçun Benli’nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Şükrü Üçpınar ile yazdığı yeni filmi “Gelincik”, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Film Yarışması seçkisinde yer alacak.

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve Kaan Yıldırım’ın paylaştığı film, 3-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında ilk kez seyirciyle buluşmak için gün sayıyor.

Çekimleri geçtiğimiz ocak ayında başlayan ve pandemi nedeniyle verdiği aradan dolayı mayıs ayında son bulan “Gelincik”in afişi ve fragmanı da paylaşıldı.

Oyuncu kadrosunda Hande Doğandemir, Nilperi Şahinkaya, Bülent Emrah Parlak, İnan Ulaş Torun gibi ünlü isimlerin de rol aldığı film, 90’lı yılların atmosferinde ve faili meçhullerin gölgesinde, mert bir polisin hikâyesini anlatıyor.

“Gelincik” Altın Portakal’a gidiyor


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