Geleceğin yıldızları belli oluyor

GNÇ Star Müzik Yarışması’nda 2021 yılının GNÇ Star’ı bu akşamı canlı yayında belli oluyor. Saat 20:00 itibariyle GNÇ YouTube kanalından canlı yayınlanacak final gecesinde Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen, bini aşkın video arasından ilk 10’a kalan finalistleri izleyecek ve ilk üçü belirleyecek. Yarışmada birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 bin TL ödülün sahibi olacak.

Fatma Turgut ve Gökhan Türkmen aynı zamanda izleyiciler için sürpriz performanslara imza atacak.

En lezzetli yemek tarifleri burada