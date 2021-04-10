Gaziantep’te sinema rüzgarı

Altın Baklava Film Akademisi ve Uluslararası Öğrenci Film Festivali, bu yıl 6’ncı kez düzenlendi. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde, kısıtlı sayıda katılımcıyla hem online hem fiziki olarak gerçekleştirilen festivalde sinemaseverler bir araya geldi.

Sinema atölyeleri ve söyleşilerin yer aldığı festivalin jüri başkanlığını, yapımcı Timur Savcı üstlendi. Festivalin jüri üyeleri arasında ünlü sanatçılar Perihan Savaş, Kerem Alışık, Fadik Sevin Atasoy, Murat Ünalmış, gazeteci ve televizyoncu Gülay Afşar ve Dr. Öğretim Üyesi Andreas Treske yer aldı.

12 FİLME ÖDÜL

Altın Baklava Film Festivali’nde “Kurmaca” ve “Belgesel” kategorilerinde 12 film ödüle layık görüldü. Kurmaca kategorisinde yönetmenliğini Andy Hhawleandrei Tache’nin yaptığı “Parallel Worlds” filmi birinci, yönetmenliğini Ahmet Toğaç’ın yaptığı “Kulak Misafiri” filmi ikinci, Corentin Capelle’nin yönettiği “BadLuck” filmi ise üçüncü oldu. Kurmaca dalında jüri özel ödülü, Krasimir Kalushev’in yönettiği “Jivot” (Life) filmine verilirken, Kurmaca dalı mansiyon ödülünü ise “Shashel” filmi ile yönetmen Anastasia Zhura ve “İllusion Bleue” filmi ile yönetmen Tea Tannoury paylaştı.

Geceye özel ödüller damgasını vurdu. Belgesel kategorisinde bir film, İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü’ne layık görüldü. “Korkma” filmi ile yönetmen İsmail Kurt’a, İstiklal Marşı 100. Yıl Özel Ödülü’nü Perihan Savaş verdi.

Festivalde Sadri Alışık Özel Ödülü “Krampon” filmine verildi.



Hasan Kalyoncu anısına her yıl verilen Hasan Kalyoncu Özel Ödülü, Mehmet Emin Düzcan’ın yönettiği “Dip Ses” filminin oldu. Ödülü, Haluk Kalyoncu takdim etti.

GÜNDÜZ SÖYLEŞİ AKŞAM ÖDÜL TÖRENİ

Sunuculuğunu Sabah Gazetesi Yazarı Funda Karayel’in yaptığı gala gecesi ve ödül töreninin açılışında; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan konuşma yaptı. Festivalin jüri başkanlığını üstlenen Timur Savcı, jüri üyesi Kerem Alışık ile birlikte tören öncesi keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Perihan Savaş ve Fadik Sevin Atasoy da ayrı olarak düzenledikleri söyleşilerle öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Festivalin jüri üyesi televizyoncu Gülay Afşar ise söyleşisini online olarak gerçekleştirdi.

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