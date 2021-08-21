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Haber Giriş: 21.08.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Game of Thrones esintili klip

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Game of Thrones esintili klip

Dilek Pehlivan, “Keskin Bıçak” şarkısına “Game of Thrones” (Taht Oyunları) dizisini anımsatan bir klip çekti.

Kılıçlarla hazırlanmış bir tahta oturan Pehlivan, klip için 1 ay kılıç kullanma dersi aldı. Şarkıcı, imajıyla dizideki Daenerys Targaryen karakterine benzetildiğini söyledi.

 Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde ise Dj Murat Uyar imzası bulunuyor. Amerikalı dağıtım şirketi Tunecore ile dünya genelinde müzik severlerle buluşan ‘Keskin Bıçak’ sounduyla da iddialı.

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