Festivale özel 2 afiş

Afişlerin ilkinde beyazperdede en son 2005 yılında Tunç Başaran imzalı “Sinema Bir Mucizedir” ile izlediğimiz ve 2000’li yıllarda televizyon dizilerinde karşımıza çıkan usta oyuncu Fatma Girik var. Diğerinde ise Altın Portakal heykelini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illüstrasyon afiş çalışması yer alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.

Prömiyeri ‘Altın Portakal’da

“İNSANLAR İkiye Ayrılır” filminin prömiyeri 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacak. Başrollerini Pınar Deniz, Burcu Biricik ve Aras Aydın’ın paylaştığı filmden ilk kareler yayınlandı. Tunç Şahin’in yazıp yönettiği film, ilk olarak 3-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilecek. Önümüzdeki kış vizyona girmesi planlanan yapım, bankaların çeşitli sebeplerden peşine düşemedikleri borçları satın alıp, her ne pahasına olursa olsun tahsil etmeyi kendine misyon edinmiş bir şirkette çalışan Duygu ve Bahadır’ın yollarının Ceren’le kesişmesiyle değişen hikâyelerini anlatıyor.







