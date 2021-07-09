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Haber Giriş: 09.07.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

Farklı şehirlerden piyanoyla düet

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Farklı şehirlerden piyanoyla düet

Haluk Levent ve doğuştan görme engelli “kusursuz kulak” Bager Çalışcı, birlikte müzik yaptı.

Vodafone’un 5G teknolojisinin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent İstanbul Vodafone Park’tan, Bager Çalışcı ise Muş’tan piyanoyla “Elfida” adlı şarkıyı çaldı.

İkili, bin 400 kilometre uzaklıktan karşılıklı olarak senkronlu bir şekilde piyanolarının tuşlarına basarak düet yaptı. Ünlü şarkıcı, “Teknoloji geliştikçe müzik de gelişiyor. ‘Elfida’nın küçük bir çocuğa yazılmış olmasının Bager’i etkilediğini ve bu nedenle daha duygulu çaldığını düşünüyorum” dedi.

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