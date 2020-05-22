Eylül’den yeni albüm

Eylül, sözü, müziği, aranjesi ve prodüksiyonu kendine ait şarkılardan oluşan yeni albümünde, her biri başka yerden bir sürü bireysel yolculuktan bahsediyor.

8 şarkıdan oluşan bu albümün her şarkısında, bireylerin farklı varoluş hikayelerini anlatıyor.

Hem kendimizle hem de dış dünyayla girdiğimiz çatışmaları konu alan albüm, yenilikçi soundu ve alışılmışın dışında sözleriyle dikkat çekiyor.

Eylül Çekirge kimdir?



19 Eylül 1992 Ankara doğumlu olan Eylül Çekirge, ilköğretim yıllarında piyano eğitimi ve müzik teorisi dersleri alarak müzik hayatına ilk adımlarını atmıştır. İlerleyen yıllarda okul bandosunda ve korosunda yer almıştır. Beste yapmaya ortaokul yıllarında başlayan Eylül, orta öğretim ve lise eğitimini Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulunda (BUPS/BIS) tamamladıktan sonra İngiltere Nottingham Üniversitesi’nde felsefe bölümü bitirmiş ve İstanbul'a yerleşerek profesyonel müzik hayatına başlamıştır.