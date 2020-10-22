Ekinci'den Zümrüt Şarkılar

Ekinci’nin "Zümrüt Şarkılar" albümünde 6 şarkı yer alacak. Sanatçı, Zümrüt’ün büyüleyici ve ilham verici güzelliği ile Mısır'dan Peru'ya kadar sayısız efsaneye, pek çok mitolojik öyküye ve edebiyat eserine konu olduğuna ve cennet taşı olarak bahsedildiğine vurgu yaptı.

Şarkıların prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, Alper Gemici üstlendi. Şarkıların mixleri İlkay Dinsever tarafından yapıldı. Mastering ise Evren Arkman'a ait.