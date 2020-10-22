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Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Ekinci'den Zümrüt Şarkılar

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Ekinci'den Zümrüt Şarkılar
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Müzisyen Köksal Ekinci "Zümrüt Şarkılar" adını verdiği yeni albümünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda müzikseverlerle buluşturuyor.

Ekinci’nin "Zümrüt Şarkılar" albümünde 6 şarkı yer alacak. Sanatçı, Zümrüt’ün büyüleyici ve ilham verici güzelliği ile Mısır'dan Peru'ya kadar sayısız efsaneye, pek çok mitolojik öyküye ve edebiyat eserine konu olduğuna ve cennet taşı olarak bahsedildiğine vurgu yaptı.

Şarkıların prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, Alper Gemici üstlendi. Şarkıların mixleri İlkay Dinsever tarafından yapıldı. Mastering ise Evren Arkman'a ait.

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