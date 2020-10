Efsane müzisyen Johnny Nash hayata veda etti

1972 yılında çıkardığı I Can See Clearly Now adlı hit şarkısıyla tanınan Nash’in Houston’daki evinde doğal sebeplerden dolayı son nefesini verdiği belirtildi. Nash'ın ölümünü sanatçının oğlu Johnny Nash Jr. doğruladı.



Nash, müzik kariyerine 1950’lerde başladı. Pop ve reggae şarkıcısı, reggae ikonu haline gelen arkadaşı Bob Marley'i Amerikalı izleyicilerle seyircilerle tanıştıran ilk isimlerden biri olarak biliniyor.

Johnny Nash, 1970’lerde I Can See Clearly Now şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkısı yıllar içinde Ray Charles, Donny Osmond ve Jimmy Cliff gibi farklı müzisyenler tarafından defalarca cover’landı. Şarkı, aynı zamanda ünlü film Thelma ve Louise’de de kullanıldı.

Şarkı, ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaştı ve orada dört hafta kaldı. İngiltere’de ise beş numaraya kadar yükseldi ve Nash 1975'te Tears On My Pillow ile listelerde zirveye çıktı.

Üçüncü evliliğini Carli Nash ile yapan ünlü sanatçının Johnny Nash Jr. adında bir oğlu ve Monica adında bir kızı bulunuyor.