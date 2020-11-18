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Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:02 | Son Güncelleme:

Ece Mumay: Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık rakibim değil

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Ece Mumay: Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık rakibim değil
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Genç şarkıcı Ece Mumay, katıldığı bir programda Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık’ın rakibi olmadığını söyledi: “Onlar meslektaşlarım. Yaptıkları müziği seviyorum.

Genç şarkıcı Ece Mumay, Can Bozoklar’ın YouTube’da yayınlanan “Dilimi Tutamadım” programına konuk oldu. Mumay, Aleyna Tilki ve Zeynep Bastık’ı rakibi olarak görmediğini sadece meslektaş olduklarını söyledi:

“Aleyna, Zeynep ve Irmak Arıcı yeni nesil Türk kadınını çok iyi temsil ediyor. Yaptıkları müziği çok seviyorum.”

Programda çocukluğundan da bahseden Mumay, “Normal bir çocuk değildim, arkadaşlarımla iletişim sorunum vardı. Müzik benim hayatımı değiştirdi. Müzik sayesinde bambaşka biri oldum” dedi.

“Galaksi” şarkısıyla tanınan genç şarkıcı kendini yarı fenomen yarı sanatçı olarak tanımladığını söyledi:

“Bu durum kariyerimde bilinçli olarak planladığım bir proje.”

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