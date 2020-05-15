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Haber Giriş: 15.05.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Duygu Asena Ödülü Irmak Zileli'ye verildi

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Duygu Asena Ödülü Irmak Zileli'ye verildi
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Türkiye’yi kadın hakları özgürlük ve eşitlik konularında “ilk”lerle tanıştıran Duygu Asena’nın anısına, 2007 yılından itibaren verilen Duygu Asena Roman Ödülü seçici kurulu bu yıl, salgın koşulları nedeniyle online toplandı. Ödül ‘Son Bakış’ adlı romanıyla Irmak Zileli’ye verildi.

Başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği seçici kurulda Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve geçen yılın ödül kazanan yazarı Gaye Boralıoğlu yer aldı.

Irmak Zileli, 2019 yılında Everest Yayınları’nca okura sunulan kitabında genç bir kadının ölüme yaklaşmakta olduğu son birkaç dakikasından hareketle, geriye doğru hayatlar ve kuşaklar boyunca aktarılan bakışların izini sürüyor.

 

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