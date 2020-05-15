Duygu Asena Ödülü Irmak Zileli'ye verildi

Başkanlığını Doğan Hızlan’ın üstlendiği seçici kurulda Filiz Aygündüz, Asuman Kafaoğlu Büke, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve geçen yılın ödül kazanan yazarı Gaye Boralıoğlu yer aldı.

Irmak Zileli, 2019 yılında Everest Yayınları’nca okura sunulan kitabında genç bir kadının ölüme yaklaşmakta olduğu son birkaç dakikasından hareketle, geriye doğru hayatlar ve kuşaklar boyunca aktarılan bakışların izini sürüyor.