MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriDünya prömiyeri Estonya’da yapıldı
GeriKeyif Dünya prömiyeri Estonya’da yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 24.11.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Dünya prömiyeri Estonya’da yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya prömiyeri Estonya’da yapıldı
Abone Olgoogle-news

Ödüllü yönetmen Nisan Dağ’ın yeni filmi “Bir Nefes Daha”nın dünya prömiyeri önceki gün 24. Tallinn Black Nights Film Festivali kapsamında Estonya’da yapıldı.

Festivalin ana yarışmasında yer alan “Bir Nefes Daha”nın ilk gösterimine Nisan Dağ ve filmin başrol oyuncularından Oktay Çubuk katıldı. İstanbul’un çetin mahallelerinden birinde yaşayan genç bir rap’çinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bonzai bağımlılığıyla verdiği savaşı anlatan filmin oyuncu kadrosunda Hayal Köseoğlu, Eren Çiğdem, Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Ayris Alptekin, Görkem Kasal ve Kürşat Alnıaçık da yer alıyor.

Dünya prömiyeri Estonya’da yapıldı

Solis Film yapımı “Bir Nefes Daha”, dünya prömiyerini yaptığı 24. Tallinn Black Nights Film Festivali’nin ardından festival yolculuğuna devam edecek.
Dünya prömiyeri Estonya’da yapıldı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle