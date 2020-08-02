Dostu için atölyesini kapattı

Konser hazırlıklarını aylardır sürdüren ünlü popçu için yakın dostu Gülşah Saraçoğlu da kolları sıvadı. Simge’nin çocukluk arkadaşı olan ünlü modacı bir hafta atölyesini sadece Simge’ye kapatarak Harbiye Açıkhava konseri için üç ayrı kostüm hazırladı. Dansçılar, kostümleri ve şovu için masraftan kaçınmayan Simge’nin konserine yoğun ilgi olduğu ve biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtildi.





