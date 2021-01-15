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Haber Giriş: 15.01.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

Doğuş'un yeni işi

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Doğuş'un yeni işi
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Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı.

Ünlü şarkıcı, kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasının tanıtım çekimlerinin yapıldığı Kağıthane Art Yapım’da gazetecileri ağırladı.
Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, “Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her ile gurur duyuyorum” dedi.

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