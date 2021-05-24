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Haber Giriş: 24.05.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Doğal Yaşam Festivali başlıyor

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Doğal Yaşam Festivali başlıyor

Doğal Yaşam Festivali, bu yıl 3-4-5 Haziran tarihlerinde, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bulunan şehrin ilk açık hava kültür ve sanat alanı 'YENİ BİR YAŞAM' etkinlik alanında gerçekleşecek.

 

Yetişkinler için seminer ve söyleşiler, sağlıklı beslenme, organik yaşam, bilinçli tüketim, sürdürülebilir hayat, aroma terapi, farklı beslenme metotları, çocuklar büyürken gibi bir çok merak edilen konu başlıkları doktor ve akademisyenler, konuların uzman isimleri tarafından gerçekleştirilecek. Gün boyunca her saat başı farklı isimlerle mindfulness, mandala, nefes terapi, yoga, el işi becerileri gibi bir çok atölye ve workshopler düzenlenecek.

Çocuk Etkinlik Alanında ise, Happy Nest tarafından gerçekleştirilen birçok atölye etkinliği ve aktiviteler gerçekleştirilecek. 

Doğal Yaşam Festivali başlıyor

Günün sonunda ise, Selen Beytekin ve Mary Jane festivalin canlı müzik sanatçıları olarak sahne alacak ve katılımcıları eğlendirecek.

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