Devlet Tiyatroları'nda cumartesi gösterimlerinin başlama saatleri değişti

Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yerleşik ve turne sahnelerinde cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimlerin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 15.00'e alındı.