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Devlet Tiyatroları'nda cumartesi gösterimlerinin başlama saatleri değişti
Devlet Tiyatroları'nda cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimler, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren saat 15.00'te başlayacak.
Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, yerleşik ve turne sahnelerinde cumartesi günleri saat 19.30'da başlayacak gösterimlerin başlama saatleri, 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 15.00'e alındı.
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