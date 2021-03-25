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Haber Giriş: 25.03.2021 - 16:55 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kral Şakir'e övgü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Kral Şakir'e övgü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilay Genel Merkezi’ni ziyaretinde Kral Şakir’e övgüde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeşilay Genel Merkezi’ni ziyaretinde Kral Şakir’e övgüde bulundu. Yeşilay'ın eğitim faaliyetlerinin dergi, kahraman ve çizgi filmleriyle hızlı şekilde devam ettiğine değinen Fuat Oktay, son hazırlanan filmleri izlediklerini, Kral Şakir karakterinin çocukların da kahramanı olduğunu gördüklerini ifade etti.

Kral Şakir, Yeşilay haftası için çocuklara yönelik yaptığı projelerle “Yeşilay gönüllüsüyüz” kampanyası gerçekleştirdi ve kampanya için hazırlanan filmler milyonlarca kez izlendi.

 

 

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