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Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Coşkun Sabah: Müziğin olmadığı yerde hiçbir şey yapılmaz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Coşkun Sabah: Müziğin olmadığı yerde hiçbir şey yapılmaz
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Coşkun Sabah, müzik yapılamamasından yakındı. Önceki akşam Ortaköy’de bir kasaptan çıkarken görüntülenen şarkıcı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

Sabah, muhabirlerin “Uzun zamandır göremiyoruz sizi” sözleri üzerine “Nasıl görüneceğiz, müzik yok. Müziğin olmadığı bir yerde hiçbir şey yapılmaz” yanıtını verdi. Sağlığının yerinde olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, “Sağlığımız iyi, ben daha COVID-19 olmadım” dedi.

Coşkun Sabah: Müziğin olmadığı yerde hiçbir şey yapılmaz


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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