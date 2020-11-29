Coşkun Sabah: Müziğin olmadığı yerde hiçbir şey yapılmaz

Sabah, muhabirlerin “Uzun zamandır göremiyoruz sizi” sözleri üzerine “Nasıl görüneceğiz, müzik yok. Müziğin olmadığı bir yerde hiçbir şey yapılmaz” yanıtını verdi. Sağlığının yerinde olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, “Sağlığımız iyi, ben daha COVID-19 olmadım” dedi.





