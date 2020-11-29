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Coşkun Sabah: Müziğin olmadığı yerde hiçbir şey yapılmaz
Coşkun Sabah, müzik yapılamamasından yakındı. Önceki akşam Ortaköy’de bir kasaptan çıkarken görüntülenen şarkıcı, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Sabah, muhabirlerin “Uzun zamandır göremiyoruz sizi” sözleri üzerine “Nasıl görüneceğiz, müzik yok. Müziğin olmadığı bir yerde hiçbir şey yapılmaz” yanıtını verdi. Sağlığının yerinde olduğunu da sözlerine ekleyen şarkıcı, “Sağlığımız iyi, ben daha COVID-19 olmadım” dedi.
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