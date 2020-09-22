'Ceviz Ağacı' uluslararası prömiyerini '42. Moskova Film Festivali'nde gerçekleştirecek

Soysal'ın ikinci uzun metrajı olan, Türkiye-İran ortak yapımı film, aynı zamanda "27. Adana Altın Koza Film Festivali"nden 2 ödülle döndü.

Jüri başkanlığını Füsun Demirel'in yaptığı festivalde, "Ceviz Ağacı" filmi "En İyi Film Müziği" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerine değer görüldü.

Başrollerinde Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları'nın yer aldığı filmin müziklerini, Almanya'da yaşayan İran asıllı Payam Azadi yaptı.

Soysal ile online olarak buluşarak 6 ay boyunca film müzikleri üzerine çalışan Azadi, ilk defa bu filmde bir yönetmenle uzun süreli ve derinlemesine bir film müziği yolculuğuna çıktığını belirtiyor.

Filmin hikayesi ise kısaca şöyle: "Birçok açıdan silik ve pasif bir karaktere sahip edebiyat öğretmeni Hayati, karısı tarafından hor görülüp terk edilir. Bir süre sonra kasabada kimliği belirlenemeyen bir kadın cesedi bulunur. Hayati cesedin karısına ait olmadığını bilmesine rağmen suçlamaları kabul edip başkasının işlediği cinayeti üstlenir."