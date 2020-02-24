Cenk Eren ve Meltem Cumbul'dan sürpriz düet

Sanat ve cemiyet hayatından birçok kişi de şarkıcıyı dinlemeye geldi. Eren, davetliler arasında yer alan Meltem Cumbul’u ‘’Bu gece burada çok eski bir dostum var. Çok iyi bir oyuncu ve müzisyendir’’ diyerek sahneye davet etti. Cumbul ile Eren “Ayrılık Ateşten Bir Ok” adlı türküyü beraber seslendirdi.

