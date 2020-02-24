MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriCenk Eren ve Meltem Cumbul'dan sürpriz düet
GeriKeyif Cenk Eren ve Meltem Cumbul'dan sürpriz düet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:18,Son Güncelleme:/

Cenk Eren ve Meltem Cumbul'dan sürpriz düet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cenk Eren ve Meltem Cumbul'dan sürpriz düet
Abone Olgoogle-news

Cenk Eren geçen cuma günü Chin Chin’de geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanat ve cemiyet hayatından birçok kişi de şarkıcıyı dinlemeye geldi. Eren, davetliler arasında yer alan Meltem Cumbul’u ‘’Bu gece burada çok eski bir dostum var. Çok iyi bir oyuncu ve müzisyendir’’ diyerek sahneye davet etti. Cumbul ile Eren “Ayrılık Ateşten Bir Ok” adlı türküyü beraber seslendirdi.

Cenk Eren ve Meltem Cumbuldan sürpriz düet

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle